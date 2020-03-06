Почти 200 детей-сирот Подмосковья обрели приёмную семью с начала года

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Почти 200 детей-сирот Московской области обрели приёмную семью с начала 2020 года.
Почти 200 детей-сирот Подмосковья обрели приёмную семью с начала года
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360». Число таких семей выросло на 19 и превысило 4 тыс.

Устроить детей в замещающие семьи помогают органы опеки и попечительства регионального Минобразования. Предусмотрено обучение в Школе приёмных родителей.

«Там специалисты — социальные педагоги, психологи и юристы. Они отвечают на актуальные вопросы и рассказывают нужную информацию, в том числе о процессе усыновления», — заявила глава ведомства Ирина Каклюгина.

Она рассказала, что такой возможностью с начала года воспользовались 249 человек. Из них 42 приняли детей в семью.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае направят почти 100 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам.

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