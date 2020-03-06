В Петербурге оценили вероятность отмены праздника выпускников «Алые паруса»

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Исполнительный директор АО «Телерадиокомпания «Петербург» Андрей Олейник прокомментировал вероятность отмены праздника выпускников «Алые паруса»
В Петербурге оценили вероятность отмены праздника выпускников «Алые паруса»
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По его словам, тенденция отмены массовых мероприятий пока не затронула этот праздник. 

«Пока также не обсуждали формат, будем или не будем его менять в этом году», — отметил Олейник в беседе с «Петербургским дневником».

Он также подчеркнул, что «Алые паруса» проходят позднее, чем ПМЭФ, проведение которого отменили в этом году из-за ситуации с коронавирусом.

В комитете по образованию Санкт-Петербурга также подтвердили, что праздник выпускников отменять не планируют, а приём заявок на участие в мероприятии продолжается.

Ранее «Известия» сообщали, что праздник выпускников «Алые паруса — 2019» получил главную награду конкурса The Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».

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