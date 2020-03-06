В Петербурге оценили вероятность отмены праздника выпускников «Алые паруса»

Исполнительный директор АО «Телерадиокомпания «Петербург» Андрей Олейник прокомментировал вероятность отмены праздника выпускников «Алые паруса»

По его словам, тенденция отмены массовых мероприятий пока не затронула этот праздник.

«Пока также не обсуждали формат, будем или не будем его менять в этом году», — отметил Олейник в беседе с «Петербургским дневником».

Он также подчеркнул, что «Алые паруса» проходят позднее, чем ПМЭФ, проведение которого отменили в этом году из-за ситуации с коронавирусом.

В комитете по образованию Санкт-Петербурга также подтвердили, что праздник выпускников отменять не планируют, а приём заявок на участие в мероприятии продолжается.

Ранее «Известия» сообщали, что праздник выпускников «Алые паруса — 2019» получил главную награду конкурса The Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».