Корабли ЧФ провели учения по защите объектов экономической деятельности

Корабли Черноморского флота провели специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности России в акватории Чёрного моря.

«Экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородных и разнородных тактических групп, провели частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу Черноморского флота.

Отмечается, что корабли также выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.

В учении приняли участие пять кораблей и катеров флота.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота вернулись в Крым после учений.