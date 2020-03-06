Корабли ЧФ провели учения по защите объектов экономической деятельности
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- РИА Новости
«Экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородных и разнородных тактических групп, провели частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу Черноморского флота.
Отмечается, что корабли также выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.
В учении приняли участие пять кораблей и катеров флота.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота вернулись в Крым после учений.