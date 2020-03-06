Эксперт назвал самые популярные подарки женщинам к 8 Марта

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Член совета Гильдии маркетологов и главный куратор Исследовательского центра брендменеджмента и брендтехнологий (RCB&B) Николас Коро назвал топ-5 подарков, которые мужчины чаще всего дарят женщинам к 8 Марта.
Эксперт назвал самые популярные подарки женщинам к 8 Марта
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил, что на первом месте по популярности неизменно остаются цветы.

«Это уже не просто стандартные советские и постсоветские гвоздики и тюльпаны, а действительно флористическое искусство. И мы шагнули вместе со всей планетой в восприятие того, что цветы могут быть самостоятельным и очень даже говорящим подарком», — пояснил специалист.

По его словам, следующим распространённым подарком является бутылка лёгкого алкоголя или коробка конфет, а замыкают тройку лидеров парфюмерно-косметические товары.

Коро добавил, что в топ-5 также вошли электроника и одежда. 

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору цветов к 8 Марта.

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