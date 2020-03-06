В Хабаровске проверяют сообщения о конфликте учителя и ученика в школе
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Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на СУ СК России.
«В СМИ размещена информация о факте ненадлежащего обращения с учеником одной из школ Хабаровска», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала инцидент в Висимской средней школе.
Как передавал kp.ru, инцидент произошёл в зале физкультуры. По имеющимся данным, младшего мальчика избивали и снимали это на камеру. Следователи проводят проверку.