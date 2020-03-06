В Хабаровске проверяют сообщения о конфликте учителя и ученика в школе

В Хабаровске проверяют сообщения о конфликте между учителем и учеником в одной из местных школ.

Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на СУ СК России.

«В СМИ размещена информация о факте ненадлежащего обращения с учеником одной из школ Хабаровска», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала инцидент в Висимской средней школе.

Как передавал kp.ru, инцидент произошёл в зале физкультуры. По имеющимся данным, младшего мальчика избивали и снимали это на камеру. Следователи проводят проверку.