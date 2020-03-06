Число женщин-водителей в России с 2017 года возросло в 6,5 раз

Число россиянок, которые выразили желание работать водителями, выросло почти в 6,5 раз по сравнению с 2017 годом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что с 2017 года количество резюме от женщин, которые планируют работать водителями автотранспорта, увеличилось с 7 тыс. до 45 тыс.

При этом, согласно данным сервиса по поиску работы HeadHunter, количество таких резюме за последние два года возросло почти в два раза. В январе 2018 года на сервисе было 460 резюме от претенденток на должность водителя, в январе 2020 года их стало 829.

В свою очередь, в «Яндекс.Такси» сообщили, что за последние полгода женщин-водителей в сервисе стало больше почти на треть.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских вооружённых силах насчитывается свыше 41 тыс. военнослужащих-женщин.