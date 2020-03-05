Эксперт прокомментировал принятие Госдумой закона о приёме украинцев в гражданство без экзамена
- РИА Новости
«В целом Россия идёт по пути либерализации предоставления гражданства жителям Белоруссии и Украины, и это вполне оправданно», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Как отметил эксперт, отмена экзамена на знание русского языка стала давно ожидаемой мерой, поскольку сдача такого теста и прохождение собеседования были для выходцев с Украины и из Белоруссии всего лишь формальностью.
«Наши народы всегда были близки и обладают общей базовой культурой», — сказал Бень.
Ранее сообщалось, что депутаты сократили с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство в упрощённом порядке.