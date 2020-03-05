Эксперт прокомментировал принятие Госдумой закона о приёме украинцев в гражданство без экзамена

Политолог Евгений Бень прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.

«В целом Россия идёт по пути либерализации предоставления гражданства жителям Белоруссии и Украины, и это вполне оправданно», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, отмена экзамена на знание русского языка стала давно ожидаемой мерой, поскольку сдача такого теста и прохождение собеседования были для выходцев с Украины и из Белоруссии всего лишь формальностью.

«Наши народы всегда были близки и обладают общей базовой культурой», — сказал Бень.

Ранее сообщалось, что депутаты сократили с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство в упрощённом порядке.