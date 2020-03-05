В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице

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В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице
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Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Статья — «Халатность». Следователи намерены выяснить, из-за чего скончалась пациентка.

По имеющимся данным, женщине стало плохо 13 февраля. Как утверждается, её несколько раз перевозили из одной больницы в другую. 19 февраля она скончалась.

В омском Минздраве отчитались о результатах своей проверки. Уволены главврачи Калачинской и Горьковской ЦРБ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту смерти пациентки в больнице.

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