В Москве рассказали о сроках строительства Юго-Восточной хорды

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Юго-Восточную хорду в Москве планируют полностью построить в 2022 году.
В Москве рассказали о сроках строительства Юго-Восточной хорды
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Длина Юго-Восточной хорды на участке от Шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД составит около 36 км. Из них 11 км — уже действующие отрезки дорог. Весь маршрут ЮВХ — 95 км.

Хорда протянется через десять районов, среди которых Рязанский, Текстильщики, Царицыно, Чертаново Центральное. Она пересечёт такие трассы, как Рязанский проспект, Каширское шоссе, и Липецкую улицу.

Новая дорога соединится с Южной рокадой и Северо-Восточной хордой.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.

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