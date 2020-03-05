Активист Хесин рассказал об аббревиатуре НЛО в переписках фигурантов дела «Сети»

Бывший левый активист Илья Хесин, который провёл собственное расследование дела террористической организации «Сеть»*, рассказал в интервью RT о личных переписках участников экстремистской группы: в них говорилось о неких «гражданских», которых называли НЛО.

О деле сообщества «Сеть» стало известно в конце 2017 года. По версии обвинения, члены сообщества имели ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге, планировали теракты.

10 февраля суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Позднее интернет-издание «Медуза» опубликовало материал, в котором ещё один участник сообщества — Алексей Полтавец, — а также бывший знакомый некоторых фигурантов дела Илья Хесин заявили о возможной причастности ряда фигурантов к убийству двух молодых пензенцев — Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева.

По версии Хесина и Полтавца, Левченко и Дорофеев были втянуты в наркоторговлю, а когда решили добровольно сдаться полиции, Пчелинцев принял решение об их «ликвидации».

4 марта стало известно, что в лесу под Рязанью найдены останки женщины. Предположительно, они могут принадлежать Екатерине Левченко. Тело Дорофеева нашли полтора года назад в том же лесу.

«Мы практически ночь напролёт читали материалы… Там есть странные переписки… Сегодня адвокаты пытаются апеллировать к тому, что это фейковый материал. Я не могу судить, сфальсифицированный он или нет. Есть конкретная переписка, которая очень странно выглядит, и её подчёркивает следователь: в сканах материала дела сделаны пометки. Она о неких «гражданских», которые почему-то указаны как НЛО. Мы не понимаем: что за НЛО, ребят, какая уфология вообще?» — сказал он.

По его словам, из переписки следовало, что есть какие-то «гражданские», с которыми надо было «решить вопрос».

Аббревиатура «НЛО», как выяснил Хесин, означала «гражданские на легальной основе». Согласно материалам дела, фигуранты в Пензе снимали квартиру вместе с убитым впоследствии Артёмом Дорофеевым. Там же бывала и пропавшая Екатерина Левченко.

Именно их — Дорофеева и Левченко — могли называть НЛО. По версии Хесина, молодые люди много знали о причастности ряда фигурантов дела «Сети» к производству и распространению наркотиков (вероятно, и сами могли в этом участвовать) и проводили время на «конспиративной квартире», которую между собой называли «Сады», — там же, считает следствие, и производились запрещённые вещества.

Подробнее — в материале RT.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.