Сторчак прокомментировал свою отставку

Короткая ссылка
Сергей Сторчак прокомментировал свою отставку с поста заместителя министра финансов России.
Сторчак прокомментировал свою отставку
  • РИА Новости

«Насчёт перехода на другую работу я пока комментировать не могу. Есть такая договорённость», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, это будет работа в сфере международных финансовых отношений, «но немножко с другой стороны».

Сторчак добавил, что договорённость об отставке была достигнута довольно давно.

«Я на должности заместителя министра финансов с 2005 года — с перерывом. Уже, наверное, пора было менять обстановку», — пояснил он.

3 марта премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов России Тимура Максимова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить