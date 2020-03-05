Сторчак прокомментировал свою отставку
- РИА Новости
«Насчёт перехода на другую работу я пока комментировать не могу. Есть такая договорённость», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, это будет работа в сфере международных финансовых отношений, «но немножко с другой стороны».
Сторчак добавил, что договорённость об отставке была достигнута довольно давно.
«Я на должности заместителя министра финансов с 2005 года — с перерывом. Уже, наверное, пора было менять обстановку», — пояснил он.
3 марта премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов России Тимура Максимова.