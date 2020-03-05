Сергей Сторчак прокомментировал свою отставку с поста заместителя министра финансов России.

«Насчёт перехода на другую работу я пока комментировать не могу. Есть такая договорённость», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, это будет работа в сфере международных финансовых отношений, «но немножко с другой стороны».

Сторчак добавил, что договорённость об отставке была достигнута довольно давно.

«Я на должности заместителя министра финансов с 2005 года — с перерывом. Уже, наверное, пора было менять обстановку», — пояснил он.

3 марта премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов России Тимура Максимова.