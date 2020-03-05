В АТОР назвали беспрецедентной ситуацию в туриндустрии из-за COVID-19

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала беспрецедентной ситуацию, сложившуюся на туристическом рынке в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Ситуацию на туристическом рынке можно оценить как беспрецедентную, и я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей — от детского туризма до делового», — приводит Интерфакс её слова.

Туриндустрия понесет убытки, исчисляемые миллиардами долларов, предупредила эксперт.

«У нас получилось 27 млрд рублей по всему рынку, это все платежи и потенциальные платежи, которые затребованы», — сказала она.

Ломидзе предупредила, что до 30% маленьких и средних туркомпаний в России могут уйти с рынка из-за коронавируса.

Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин призвал не спешить аннулировать туры в Италию, Иран и Южную Корею, запланированные на апрель и более поздние даты.