В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
  • Pixabay

По её словам, эпидемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию, в результате которой убытки отрасли составят миллиарды долларов.

«То, что сейчас происходит на рынке, это беспрецедентная история. Я не помню такого за последние 25 лет. Она затронула все сегменты и сферы индустрии. Более-менее стабильны оказываются только агрегаторы и системы бронирования. Убыток мировой туристической индустрии будет исчисляться миллиардами долларов», — отметила она в беседе с НСН

Ломидзе также напомнила, что Роспотребнадзор рекомендовал не формировать туристические предложения в Южную Корею, Иран и Италию. 

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с сайтом «Москва 24» призвал не спешить аннулировать туры в эти страны.

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