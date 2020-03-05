В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.

По её словам, эпидемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию, в результате которой убытки отрасли составят миллиарды долларов.

«То, что сейчас происходит на рынке, это беспрецедентная история. Я не помню такого за последние 25 лет. Она затронула все сегменты и сферы индустрии. Более-менее стабильны оказываются только агрегаторы и системы бронирования. Убыток мировой туристической индустрии будет исчисляться миллиардами долларов», — отметила она в беседе с НСН.

Ломидзе также напомнила, что Роспотребнадзор рекомендовал не формировать туристические предложения в Южную Корею, Иран и Италию.

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с сайтом «Москва 24» призвал не спешить аннулировать туры в эти страны.