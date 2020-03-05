Со дна моря в Севастополе подняли торпедный катер времён Великой Отечественной войны

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Со дна Карантинной бухты в Севастополе подняли торпедный катер «Г-5» времён Великой Отечественной войны.
Со дна моря в Севастополе подняли торпедный катер времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Несмотря на длительное пребывание в морской воде, корпус катера сохранился в целостном состоянии», — заявил руководитель пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулёв.

Как ожидается, катер отреставрируют и передадут в музей. Рассматривается возможность разместить его на территории комплекса «35-я береговая батарея».

Во время второй обороны Севастополя в бухте базировалась бригада торпедных катеров ЧФ.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что у берегов Новороссийска нашли затонувший штурмовик времён войны.

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