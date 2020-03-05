Более 80 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство

Российские паспорта получили более 80 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики, передаёт РИА Новости со ссылкой на миграционную службу МВД ДНР.

«На данный момент паспорта России получили почти 83 тыс. жителей Донецкой народной республики», — сообщил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что за прошлый год российские паспорта получили 227 тыс. жителей Донбасса.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Позднее были разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.