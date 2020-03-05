В Калининградской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны

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В Калининградской области обезвредили авиабомбу ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны.
В Калининградской области обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Боеприпас нашли 3 марта у посёлка Ломово. Сотрудники Невского спасательного центра вывезли авиабомбу на Правдинский полигон. 4 марта её ликвидировали.

Всего в регионе с начала года обезвредили пять авиабомб времён войны.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.

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