В Омске проводят проверку по факту травмирования четырёхмесячного ребёнка

В Омске проводят проверку по факту травмирования четырёхмесячной девочки.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на областное УМВД России.

В отдел полиции №8 обратилась 58-летняя жительница Советского округа. По её словам, её сын и его сожительница употребляют алкоголь в присутствии ребёнка.

На место прибыл инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который выяснил, что в квартире находится четырёхмесячный младенец, а её нетрезвые родители ведут себя агрессивно. Мать и ребёнка доставили в полицию. Женщина заявила, что ей всё безразлично, и ушла. Девочку передали врачам скорой помощи.

У ребёнка диагностировано растяжение связок плечевого сустава. Девочка в больнице.

По итогам проверки действиям родителей дадут правовую оценку.

Ранее портал progorod43 сообщал, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.