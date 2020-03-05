В Совфеде разработали законопроект по борьбе с фирмами-однодневками

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В Совете Федерации разработали законопроект по борьбе с фирмами-однодневками. Он будет направлен на согласование в правительство 5 марта.
В Совфеде разработали законопроект по борьбе с фирмами-однодневками
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

Из документа следует, что для открытия общества с ограниченной ответственностью или смены его генерального директора понадобится нотариальное заверение. Как считает сенатор, это позволит избегать регистрации фирм-однодневок и мошенничества при смене руководства.

Если нотариус выявит, что учредители не намерены вести предпринимательскую деятельность, то он будет вправе отказать в удостоверении факта принятия решения о создании юрлица.

В 2019 году сообщалось, что в ФНС заявили о значительном сокращении количества фирм-однодневок в России.

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