В Свердловской области завели дело по факту применения насилия в отношении полицейского

В Каменске-Уральском завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

Инцидент произошёл поздним вечером 1 марта на территории торгового центра. По данным следователей, подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие против заместителя командира мобильного взвода ППСП МО МВД России «Каменск-Уральский».

Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным эпизодам.

«В ходе расследования также будет дана оценка действиям (бездействию) законных представителей второго, 15-летнего, подростка, который, согласно материалам уголовного дела, также применял насилие в отношении полицейского, но не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.