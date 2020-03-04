В Свердловской области завели дело по факту применения насилия в отношении полицейского
- РИА Новости
Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.
Инцидент произошёл поздним вечером 1 марта на территории торгового центра. По данным следователей, подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие против заместителя командира мобильного взвода ППСП МО МВД России «Каменск-Уральский».
Проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным эпизодам.
«В ходе расследования также будет дана оценка действиям (бездействию) законных представителей второго, 15-летнего, подростка, который, согласно материалам уголовного дела, также применял насилие в отношении полицейского, но не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.