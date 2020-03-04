Детский омбудсмен прокомментировала инцидент в пермской школе

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала инцидент в Висимской средней школе.

Об этом сообщает properm.ru.

«Мной направлено письмо в администрацию Добрянского городского округа с просьбой организовать психологическую помощь пострадавшему ребёнку, а также принять меры системного характера для профилактики подобных происшествий», — заявила Денисова.

По её словам, не лишним будет напомнить и об ответственности за противоправное поведение.

Ранее kp.ru сообщало, что инцидент произошёл в зале физкультуры Висимской средней школы в Добрянке 27 февраля. По имеющимся данным, младшего мальчика избивали и снимали это на камеру. Следователи проводят проверку.