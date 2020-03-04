Танк Т-34 откроет в Нижнем Новгороде парад в честь 75-летия Победы

Парад в Нижнем Новгороде, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне, откроет танк Т-34.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В настоящее время экипаж готовится к участию в тренировках. Их запланировано более 30.

Также на параде представят танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Ранее, как сообщало URA.RU, в ЦВО рассказали о программе парада к 75-летию Победы в Екатеринбурге.