В Москве заявили о росте спроса на участки под индивидуальное строительство

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Конкуренция за участки под строительство индивидуальных жилых домов в Москве в феврале 2020 года выросла втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — с 1,5 до 5 участников городских торгов.
В Москве заявили о росте спроса на участки под индивидуальное строительство
  • РИА Новости

Как сообщает НСН, об этом заявил вице-мэр Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в феврале с торгов реализовано право на аренду 17 участков под индивидуальное строительство. Общая сумма составила почти 34 млн рублей годовой арендной платы.

Победители открытых аукционов получили участки с условием строительства капитальных объектов в течение полутора лет. Затем они могут или выкупить землю у города, или взять её в аренду на 49 лет.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по расселению аварийных домов в 2020 году.

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