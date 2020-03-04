В Татарстане разработали памятку по профилактике коронавируса

В Татарстане разработали памятку по соблюдению правил личной гигиены и профилактике коронавируса.

Об этом сообщает «Реальное время».

Памятку разработали региональный Минздрав и республиканский штаб совместно с Минздравом России на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Её направят на предприятия.

«Вопрос заботы о здоровье коллектива — это приоритет, поэтому штабом было принято решение растиражировать эти памятки. Тем не менее обращаю внимание, что эта памятка будет полезна и для людей», — заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.