В Татарстане разработали памятку по профилактике коронавируса

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В Татарстане разработали памятку по соблюдению правил личной гигиены и профилактике коронавируса.
В Татарстане разработали памятку по профилактике коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время».

Памятку разработали региональный Минздрав и республиканский штаб совместно с Минздравом России на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Её направят на предприятия.

«Вопрос заботы о здоровье коллектива — это приоритет, поэтому штабом было принято решение растиражировать эти памятки. Тем не менее обращаю внимание, что эта памятка будет полезна и для людей», — заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Жительница Екатеринбурга Леонора Орлова, находящаяся в Италии, в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.

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