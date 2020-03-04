В Челябинской области вынесли приговор по делу об организации убийства

В Челябинской области вынесли приговор матери и сыну, организовавшим убийство главы семьи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Сын жертвы получил 15,5 года колонии строгого режима, жена — девять лет в колонии общего режима. Также осуждены два исполнителя.

Тело 47-летнего мужчины нашли в Челябинске в сентябре 2018 года. Сын решил организовать убийство из-за неприязни, вызванной частыми ссорами. Мать рассказала ему о времени и маршрутах передвижения мужа.

Приговор непосредственному исполнителю вынесли в 2019 году — мужчина получил 10 лет заключения. Помогавший ему фигурант приговорён к 10,5 года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в 2011 году.