В прокуратуре Петербурга не получали жалоб на поборы в школах

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В прокуратуре Санкт-Петербурга оценили ситуацию с возможными поборами в школах.
В прокуратуре Петербурга не получали жалоб на поборы в школах
  • РИА Новости

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», об этом стало известно на круглом столе в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

В ответ на запрос Федерального агентства новостей надзорное ведомство отметило, что жалоб от граждан на данную тему не поступало.

«Соответственно, они считают, что такой проблемы нет», — сказал генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Ранее, как сообщало ФАН, сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов оценил ситуацию с поборами в местных школах.

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