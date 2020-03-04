В прокуратуре Петербурга не получали жалоб на поборы в школах

В прокуратуре Санкт-Петербурга оценили ситуацию с возможными поборами в школах.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», об этом стало известно на круглом столе в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

В ответ на запрос Федерального агентства новостей надзорное ведомство отметило, что жалоб от граждан на данную тему не поступало.

«Соответственно, они считают, что такой проблемы нет», — сказал генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Ранее, как сообщало ФАН, сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов оценил ситуацию с поборами в местных школах.