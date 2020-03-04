Авиация ЧФ начала совместные учения с кораблями ПВО

Короткая ссылка
Самолёты морской авиации Черноморского флота начали совместные учения с кораблями противовоздушной обороны. Задача тренировок — отработка ведения боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям.
Авиация ЧФ начала совместные учения с кораблями ПВО
  • РИА Новости

Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

На первом этапе военнослужащие практиковались в совместном пилотировании истребителей Су-30СМ, разведчиков Су-24МР и фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

На втором этапе к манёврам присоединились ракетный катер «Шуя» и ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». Моряки условно применяли переносные зенитно-ракетные комплексы с тепловыми ловушками, а лётчики в этот момент должны были от них уклониться и нанести условный бомбовый удар по морским целям.

На финальном этапе авиации предстоит ликвидировать корабли условного противника с применением нестандартных тактических ходов.

В 2019 году URA.RU сообщало, что фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить