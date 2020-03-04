Авиация ЧФ начала совместные учения с кораблями ПВО

Самолёты морской авиации Черноморского флота начали совместные учения с кораблями противовоздушной обороны. Задача тренировок — отработка ведения боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям.

Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

На первом этапе военнослужащие практиковались в совместном пилотировании истребителей Су-30СМ, разведчиков Су-24МР и фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

На втором этапе к манёврам присоединились ракетный катер «Шуя» и ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». Моряки условно применяли переносные зенитно-ракетные комплексы с тепловыми ловушками, а лётчики в этот момент должны были от них уклониться и нанести условный бомбовый удар по морским целям.

На финальном этапе авиации предстоит ликвидировать корабли условного противника с применением нестандартных тактических ходов.

В 2019 году URA.RU сообщало, что фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области.