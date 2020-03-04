В Татарстане завели дело по факту травмирования школьницы в семейном парке

Короткая ссылка
В Набережных Челнах завели уголовное дело по факту травмирования школьницы в семейном парке.
В Татарстане завели дело по факту травмирования школьницы в семейном парке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.

Установлено, что 27 января девятилетняя девочка играла в развлекательном модуле «Крутящееся колесо большое». Она получила закрытый перелом плечевой кости, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти завели дело по факту падения ребёнка со второго этажа в ТЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить