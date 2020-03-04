В Татарстане завели дело по факту травмирования школьницы в семейном парке

В Набережных Челнах завели уголовное дело по факту травмирования школьницы в семейном парке.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.

Установлено, что 27 января девятилетняя девочка играла в развлекательном модуле «Крутящееся колесо большое». Она получила закрытый перелом плечевой кости, который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленобласти завели дело по факту падения ребёнка со второго этажа в ТЦ.