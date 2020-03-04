Эксперт рассказала о травле детей родительскими комитетами из-за отсутствия денег при сборе средств

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Общественный деятель Ольга Лукоянова, руководитель службы сопровождения приёмных семей, педагог, директор центра родительской культуры «Ольгинские приюты», рассказала о травле детей родительскими комитетами из-за отсутствия денег при сборе средств.
Эксперт рассказала о травле детей родительскими комитетами из-за отсутствия денег при сборе средств
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«Родители не проявляют инициативы. Начинается даже травля детей родительским комитетом. Они выставляют их низшими существами. Над этим стоит подумать», — заявила она.

По её словам, тут имеют место скорее этические, нежели правовые меры.

Лукоянова также отметила, что проводила опрос, согласно результатам которого большинство родителей спокойно относятся к сборам средств на нужды класса.

Ранее, как сообщало ФАН, сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов оценил ситуацию с поборами в школах.

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