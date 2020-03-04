Детский психолог рассказала о конфликтах из-за сборов денег в школах

Детский психолог Олеся Андрианова рассказала о конфликтах из-за сборов денег в школах.

Об этом сообщает Nation News.

«В августе родители первого класса решили собрать деньги на ленточки, и один не захотел 100 рублей сдавать. Не пошёл к директору, но пошёл в прокуратуру. Сейчас март — и учитель отказался от мероприятий», — привела она пример в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

По её словам, преподаватель оказался «накручен» проверками после той жалобы, а директор лишил премии всю начальную школу.

«Каково психическое состояние учителя? Хочет ли он создавать коллектив? Ситуация очень показательна», — считает Андрианова.

Она добавила, что нужна подходящая психологическая атмосфера, чтобы не было конфликтов с родителями.

Ранее, как передавало ФАН, сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов оценил ситуацию с поборами в школах.