Детский психолог рассказала о конфликтах из-за сборов денег в школах

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Детский психолог Олеся Андрианова рассказала о конфликтах из-за сборов денег в школах.
Детский психолог рассказала о конфликтах из-за сборов денег в школах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«В августе родители первого класса решили собрать деньги на ленточки, и один не захотел 100 рублей сдавать. Не пошёл к директору, но пошёл в прокуратуру. Сейчас март — и учитель отказался от мероприятий», — привела она пример в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

По её словам, преподаватель оказался «накручен» проверками после той жалобы, а директор лишил премии всю начальную школу.

«Каково психическое состояние учителя? Хочет ли он создавать коллектив? Ситуация очень показательна», — считает Андрианова.

Она добавила, что нужна подходящая психологическая атмосфера, чтобы не было конфликтов с родителями.

Ранее, как передавало ФАН, сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов оценил ситуацию с поборами в школах.

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