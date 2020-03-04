Адвокат рассказала о законных и незаконных сборах денег в школах

Адвокат Наталия Аксёнова рассказала о законных и незаконных сборах денег в школах.

Об этом сообщает ФАН.

«Иногда бывают взносы, которые укладываются в рамки закона, оформляются договором, и официально вносятся денежные средства, а бывают сборы незаконные со стороны руководства или учителей. Такие действия нужно пресекать», — заявила она на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По её словам, в случае несогласия нужно обращаться в управление образования и прокуратуру и предоставить необходимые доказательства.

Как отметила Аксёнова, если родительский комитет принял решение, а родитель не согласен, то не нужно молчать, молчание в данном случае означает согласие с тем или иным сбором.

Эксперт также считает, что можно сформировать попечительский совет с отчётностью, что позволит избежать конфликтов между учителями и родителями.

«Фиксация и отчётность помогут в этой ситуации», — цитирует Аксёнову Nation News.

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