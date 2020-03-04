Адвокат оценила ситуацию со сборами денег в школе

Короткая ссылка
Адвокат Наталия Аксёнова оценила ситуацию со сборами денег в школе.
Адвокат оценила ситуацию со сборами денег в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

По её словам, родителям нужно знать, на что именно они сдают средства, а поборы должна пресекать прокуратура.

Как отметила эксперт в пресс-центре медиагруппы «Патриот», родителям не стоит молчать.

«Какие конкретно расходы, фиксированные взносы? Если не согласен, то лучше об этом заявить, ибо законом это не предусмотрено. Это убережёт от буллинга», — полагает она.

Ранее, как сообщало ФАН, сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов прокомментировал ситуацию с поборами в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить