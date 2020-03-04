Адвокат оценила ситуацию со сборами денег в школе

Адвокат Наталия Аксёнова оценила ситуацию со сборами денег в школе.

Об этом сообщает Nation News.

По её словам, родителям нужно знать, на что именно они сдают средства, а поборы должна пресекать прокуратура.

Как отметила эксперт в пресс-центре медиагруппы «Патриот», родителям не стоит молчать.

«Какие конкретно расходы, фиксированные взносы? Если не согласен, то лучше об этом заявить, ибо законом это не предусмотрено. Это убережёт от буллинга», — полагает она.

Ранее, как сообщало ФАН, сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов прокомментировал ситуацию с поборами в школах.