Юрист рассказала о способах борьбы с незаконными поборами в школах

Начальник юридического сектора департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования Ленинградской области Оксана Кокоулина рассказала о способах борьбы с незаконными поборами в школах.

В беседе с Inforeactor она отметила, что тема является очень актуальной.

«На уровне региона либо на муниципальном уровне нужно принимать соответствующие правовые акты, связанные с недопущением в образовательных организациях этих вопросов», — сказала юрист.

По её словам, есть ответственность за так называемые завуалированные поборы, то есть когда педагоги собирают деньги на какие-либо нужды, выдавая их за другие. В таких случаях, уточнила Кокоулина, нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.

Со своей стороны, детский психолог Никита Карпов на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» отметил, что бывают разные родители.

«Взрослые перестают вести себя как взрослые. Кто-то физически не может помочь, кто-то финансово», — цитирует его Nation News.

По его мнению, агрессия родителей может перенестись на детей.

Ранее доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Оксана Защиринская рассказала, как не допустить травли ребёнка в школе.