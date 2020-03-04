Юрист рассказала о способах борьбы с незаконными поборами в школах
- РИА Новости
В беседе с Inforeactor она отметила, что тема является очень актуальной.
«На уровне региона либо на муниципальном уровне нужно принимать соответствующие правовые акты, связанные с недопущением в образовательных организациях этих вопросов», — сказала юрист.
По её словам, есть ответственность за так называемые завуалированные поборы, то есть когда педагоги собирают деньги на какие-либо нужды, выдавая их за другие. В таких случаях, уточнила Кокоулина, нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.
Со своей стороны, детский психолог Никита Карпов на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» отметил, что бывают разные родители.
«Взрослые перестают вести себя как взрослые. Кто-то физически не может помочь, кто-то финансово», — цитирует его Nation News.
По его мнению, агрессия родителей может перенестись на детей.
Ранее доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Оксана Защиринская рассказала, как не допустить травли ребёнка в школе.