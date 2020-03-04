В Конституции могут закрепить упоминание прав подпавших под санкции

Короткая ссылка
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту об изменении Конституции, которая запрещает ограничивать в России права россиян, подпавших под иностранные санкции.
В Конституции могут закрепить упоминание прав подпавших под санкции
  • РИА Новости

Как информирует ТАСС, автором инициативы выступил первый замглавы комитета Михаил Емельянов.

«На территории РФ её граждане не могут быть ограничены в своих правах и свободах в связи с мерами ограничительного характера, введёнными в их отношении иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза или международной организацией», — говорится в тексте.

Ранее комитет Думы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о поправке к Конституции. 

Ожидается, что Государственная дума рассмотрит соответствующий законопроект во втором чтении 10 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить