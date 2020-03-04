В Конституции могут закрепить упоминание прав подпавших под санкции
- РИА Новости
Как информирует ТАСС, автором инициативы выступил первый замглавы комитета Михаил Емельянов.
«На территории РФ её граждане не могут быть ограничены в своих правах и свободах в связи с мерами ограничительного характера, введёнными в их отношении иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза или международной организацией», — говорится в тексте.
Ранее комитет Думы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о поправке к Конституции.
Ожидается, что Государственная дума рассмотрит соответствующий законопроект во втором чтении 10 марта.