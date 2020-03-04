Депутат Госдумы оценил инициативы Тюменской области, касающиеся инвалидов

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил инициативы главы Тюменской области Александра Моора, касающиеся людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает портал megatyumen.ru, он поддержал намерение Моора построить в Тюмени общественный центр для реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также пересмотреть имущественный ценз для предоставления льгот и продвигать произведённые инвалидами товары.

Он также отметил, что правительство и другие органы власти Тюменской области эффективно взаимодействуют с общественными организациями инвалидов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на горнолыжном курорте «Роза Хутор» пройдут бесплатные занятия по программе спортивной реабилитации «Лыжи мечты» для детей с инвалидностью из разных регионов России.