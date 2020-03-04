Эксперт рассказал, когда менять резину автомобилей на летнюю после тёплой зимы

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, когда менять резину машин на летнюю после тёплой зимы.

«Среднесуточная температура пока не пришла в рубежи для использования летней резины. Нужно помнить, что +4...+6 ˚С — это среднесуточная температура, которая должна быть для смены. Значит, она должна вываливаться в более тёплые значения — в +8...+10 ˚С», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Как считает эксперт, совершенно очевидно, что менять резину ещё рановато. По его мнению, процесс «переобувки» затянется на более длительный срок, поэтому будет меньше очередей.

Попов прогнозирует, что это несколько снимет ажиотаж.

Ранее независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации автомобилистам на зимний сезон.