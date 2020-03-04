В Подмосковье прошли учения с участием зенитной ракетной бригады ЗВО

В Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Занятия проведены для отработки отражения массированных воздушных атак на стратегические военные, промышленные и административные объекты.

Участники манёвров противодействовали диверсионной группе условного противника, которая напала на колонну техники.

«Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи», — рассказали в пресс-службе.

Всего в учениях приняли участие 350 военных. Задействовано свыше 130 единиц вооружения и спецтехники.

В 2019 году URA.RU сообщало, что фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области.