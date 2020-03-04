Ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями о первом параде Победы
- РИА Новости
В беседе с ФАН он рассказал, что был одним из тех, кому поручили бросить фашистские знамёна к Мавзолею.
«В 10 часов из Спасских ворот выехал на белом коне Георгий Константинович Жуков, а встречал его Константин Константинович Рокоссовский, который командовал Парадом. Жуков принимал Парад. Рокоссовский доложил Жукову, что, мол, войска к Параду приготовлены, построены. Они проехали мимо нас, но не поздравили с Победой, потому что мы стояли с фашистскими знамёнами», — заявил ветеран.
Когда прошли все части, настала тишина, раздался барабанный бой, под который военнослужащие направились к Мавзолею. Как отметил Кужильный, каждое движение было отработано.
«Я был где-то в седьмой шеренге, когда подошёл, бросил знамя, оно аж подпрыгнуло. И на этом всё закончилось», — добавил он.
После Парада Кужильный и другие участники церемонии отправились в свои части. Все получили увольнительные на сутки.
Ранее Кужильный рассказал, как ушёл на фронт добровольцем.