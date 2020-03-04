Ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями о первом параде Победы

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Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный поделился воспоминаниями о первом параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.
Ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями о первом параде Победы
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он рассказал, что был одним из тех, кому поручили бросить фашистские знамёна к Мавзолею.

«В 10 часов из Спасских ворот выехал на белом коне Георгий Константинович Жуков, а встречал его Константин Константинович Рокоссовский, который командовал Парадом. Жуков принимал Парад. Рокоссовский доложил Жукову, что, мол, войска к Параду приготовлены, построены. Они проехали мимо нас, но не поздравили с Победой, потому что мы стояли с фашистскими знамёнами», — заявил ветеран.

Когда прошли все части, настала тишина, раздался барабанный бой, под который военнослужащие направились к Мавзолею. Как отметил Кужильный, каждое движение было отработано.

«Я был где-то в седьмой шеренге, когда подошёл, бросил знамя, оно аж подпрыгнуло. И на этом всё закончилось», — добавил он.

После Парада Кужильный и другие участники церемонии отправились в свои части. Все получили увольнительные на сутки.

Ранее Кужильный рассказал, как ушёл на фронт добровольцем.

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