СК назвал причину вынужденной посадки лайнера в аэропорту Новосибирска

Причиной вынужденного возвращения в аэропорт вылета пассажирского Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавшего из Новосибирска в Москву, стало отсутствие индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси.

Об этом информирует Западно-Сибирское СУ СК на транспорте.

«Борт осуществил возврат в аэропорт Толмачёво в связи с отсутствием индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси. Воздушное судно благополучно произвело посадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неисправность не угрожала безопасности полёта и пострадавших нет.

Как заявили в ведомстве, прибывшая на место инцидента следственная группа при осмотре не обнаружила каких-либо повреждений у воздушного судна.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

В среду, 4 марта, пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Новосибирска в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности.

Авиакомпания отправила пассажиров резервным бортом.