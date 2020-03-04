СК назвал причину вынужденной посадки лайнера в аэропорту Новосибирска
- РИА Новости
Об этом информирует Западно-Сибирское СУ СК на транспорте.
«Борт осуществил возврат в аэропорт Толмачёво в связи с отсутствием индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси. Воздушное судно благополучно произвело посадку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неисправность не угрожала безопасности полёта и пострадавших нет.
Как заявили в ведомстве, прибывшая на место инцидента следственная группа при осмотре не обнаружила каких-либо повреждений у воздушного судна.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
В среду, 4 марта, пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Новосибирска в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности.
Авиакомпания отправила пассажиров резервным бортом.