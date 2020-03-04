В Киргизии проведут учёт запасов продуктов на фоне распространения коронавируса

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Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев дал поручение провести учёт наличия в республике запасов продовольственных товаров в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
В Киргизии проведут учёт запасов продуктов на фоне распространения коронавируса
  • Мухаммедкалый Абылгазиев
  • © Максим Блинов/РИА Новости

«Мы должны провести анализ имеющихся запасов продуктов и иметь чёткое представление о том, какой товар, откуда, по какой цене и в какие сроки может завозиться в страну», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в настоящее время пятая часть товарооборота Киргизии приходится на КНР, где распространился коронавирус.

Премьер предложил кабмину «усилить работу по поиску альтернативных рынков».

На территории Киргизии пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

В конце февраля власти Киргизии поместили на карантин двух российских граждан, которые прибыли из Южной Кореи. Первоначальный тест на коронавирус не выявил наличия у них инфекции COVID-19.

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