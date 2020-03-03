В Совфеде предложили бесплатно выдавать медицинские маски во время эпидемий

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил бесплатно выдавать медицинские маски во время эпидемий вирусных заболеваний.
В Совфеде предложили бесплатно выдавать медицинские маски во время эпидемий
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«С моей точки зрения, их надо не поставлять в розничную сеть, а распределять бесплатно, если в этом возникает необходимость. Например, через поликлиники или МЧС», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в период ажиотажа идёт масса контрафакта. Чтобы маска была эффективной, она должна отвечать определённым нормам, например, производиться из правильного материала, содержать специальный слой для блокирования попадания вредных частиц.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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