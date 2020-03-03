В рабочей группе разъяснили поправку к Конституции с упоминанием Бога

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников пояснил, что предложенная президентом поправка к основному закону, в которой упоминается Бог, не подразумевает изменения подхода основного закона к религиозным убеждениям.

«Речь не идёт об изменении подхода основного закона к религиозным убеждениям. Во-первых, хотел бы напомнить, что в главе 2 Конституции, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина, содержится статья 28 о свободе совести и вероисповедания», — цитирует РИА Новости Крашенинникова.

Он подчеркнул, что «эту статью никто не отменяет, она продолжает действовать».

«Мы не вносим поправки в главы первую и вторую Конституции, которые содержат фундаментальные основы», — отметил Крашенинников.

Он добавил, что Россия «остаётся светским государством, где ни одна религия не может навязываться», эта поправка «не нарушает принцип светского государства — он остаётся незыблемым».

«Нам как многонациональному народу предки передали много разных священных текстов: Библия, Коран, Тора и другие. И несмотря на всё многообразие, сохраняя память предков, мы в то же время признаем исторически сложившееся государственное единство», — рассказал Крашенинников.

Он заявил, что, по его мнению, «в этом главный посыл данной поправки — в государственном единстве».

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Отмечалось, что соответствующую поправку предлагают добавить в главу 3 Конституции, она станет частью новой статьи 67.1.