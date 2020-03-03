В рабочей группе разъяснили поправку к Конституции с упоминанием Бога

Короткая ссылка
Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников пояснил, что предложенная президентом поправка к основному закону, в которой упоминается Бог, не подразумевает изменения подхода основного закона к религиозным убеждениям.
В рабочей группе разъяснили поправку к Конституции с упоминанием Бога
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Речь не идёт об изменении подхода основного закона к религиозным убеждениям. Во-первых, хотел бы напомнить, что в главе 2 Конституции, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина, содержится статья 28 о свободе совести и вероисповедания», — цитирует РИА Новости Крашенинникова.

Он подчеркнул, что «эту статью никто не отменяет, она продолжает действовать».

«Мы не вносим поправки в главы первую и вторую Конституции, которые содержат фундаментальные основы», — отметил Крашенинников.

Он добавил, что Россия «остаётся светским государством, где ни одна религия не может навязываться», эта поправка «не нарушает принцип светского государства — он остаётся незыблемым».

«Нам как многонациональному народу предки передали много разных священных текстов: Библия, Коран, Тора и другие. И несмотря на всё многообразие, сохраняя память предков, мы в то же время признаем исторически сложившееся государственное единство», — рассказал Крашенинников.

Он заявил, что, по его мнению, «в этом главный посыл данной поправки — в государственном единстве».

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.

Отмечалось, что соответствующую поправку предлагают добавить в главу 3 Конституции, она станет частью новой статьи 67.1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить