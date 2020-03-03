В Мурманской области проверяют сообщения о травме ребёнка в батутном центре

Следователи проверяют сообщения о травме ребёнка в батутном центре Ковдора. Об этом заявили в пресс-центре СУ СК России по Мурманской области.

© Екатерина Чеснокова

РИА Новости

Сотрудники ведомства изучат соблюдение требований безопасности, передают «Невские новости». Ранее в соцсетях появилась информация, что девочка сломала ногу, прыгнув в яму с мягкими кубами. Как заявила старший помощник руководителя управления Алина Александрович, следователи проведут необходимый комплекс проверочных мероприятий. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Nord-News. В январе в Тюмени вынесли приговор по делу о гибели девушки в батутном центре.