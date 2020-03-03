В Мурманской области проверяют сообщения о травме ребёнка в батутном центре
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- РИА Новости
Сотрудники ведомства изучат соблюдение требований безопасности, передают «Невские новости».
Ранее в соцсетях появилась информация, что девочка сломала ногу, прыгнув в яму с мягкими кубами.
Как заявила старший помощник руководителя управления Алина Александрович, следователи проведут необходимый комплекс проверочных мероприятий.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Nord-News.
В январе в Тюмени вынесли приговор по делу о гибели девушки в батутном центре.