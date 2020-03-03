Эксперт прокомментировал информацию о росте числа краж с бонусных карт россиян
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- РИА Новости
«Сотрудники ретейла имеют доступ к личным кабинетам и аккаунтам клиентов, где накапливаются десятки тысяч, а иногда миллионы рублей бонусов. Эти сотрудники бывают нечистоплотными. Они знают, сколько баллов накопилось и как обойти систему контроля», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, для борьбы с этим компании могут ужесточать верификацию клиентов в личных кабинетах и усложнять процесс списания бонусов с карт.
Фёдоров также отметил, что ретейлеры массово переходят от скидочных систем к программам накопления бонусов.
Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что количество попыток кражи бонусов со скидочных карт россиян в 2019 году увеличилось в несколько раз.