В Оренбургской области проводят проверку по факту гибели ребёнка в реке

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В Оренбургской области проводят доследственную проверку по факту гибели ребёнка в реке Караганке.
В Оренбургской области проводят проверку по факту гибели ребёнка в реке
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.

Тело шестилетнего мальчика нашли на берегу в посёлке Блявтамак. По имеющимся данным, дети шести и восьми лет играли у реки. Один из них оступился на льду и упал в воду. Проходивший мимо мужчина вытащил пострадавшего, но тот уже не дышал.

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в МЧС Татарстана рассказали о главных причинах гибели людей на воде.

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