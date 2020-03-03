Москалькова рассказала, сколько обращений поступило в аппарат омбудсмена в 2019 году

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, сколько обращений поступило в аппарат омбудсмена в 2019 году.
Москалькова рассказала, сколько обращений поступило в аппарат омбудсмена в 2019 году
  • РИА Новости

«Всего за 2019 год мы получили 38,3 тыс. обращений. Ежедневно на приём приходят 15—20 человек, ещё 150—160 обращений поступает по почте. В месяц получается 3200—3500 обращений», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, иногда за одной жалобой может стоять много людей — к примеру, коллектив предприятия, которому при банкротстве не выплатили зарплату. В прошлом году таких обращений было почти 1,7 тыс.

«В 2019 году мы смогли помочь работникам 35 предприятий, жителям 47 населённых пунктов, которые жаловались на неблагоприятную экологическую обстановку, жителям семи аварийных домов. Успешно была оказана адресная помощь по обращениям 2503 граждан», — рассказала Москалькова.

Как отметила омбудсмен, если учесть помощь неопределённому кругу лиц, которые выиграли от решения того или иного вопроса (например, от закрытия мусорного полигона), то помочь удалось примерно 460 тыс. человек за год.

Ранее Москалькова в беседе с ФАН заявила, что порекомендует правительству использовать дифференцированный подход к должникам по услугам ЖКХ.

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