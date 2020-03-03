Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о самых распространённых жалобах россиян.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она отметила, что больше всего граждан волнует социальная сфера.

«Выплата зарплаты, медицина, крыша над головой... Из общей массы поступивших к нам в прошлом году обращений почти половина, 16 тыс., — по социальной тематике», — заявила омбудсмен.

По её словам, 4,5 тыс. обращений касаются вопросов жилья. Ещё одна большая группа — это лица, против которых заведено уголовное дело или которые сами стали жертвами преступления либо считают себя таковыми (свыше 12 тыс. обращений).

«Чаще обращаться к нам стали и те, кто находится в местах лишения свободы или временного содержания под стражей. В 2018 году таких было 3695, а в 2019-м уже 4187», — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова в беседе с ФАН заявила, что порекомендует правительству использовать дифференцированный подход к должникам по услугам ЖКХ.