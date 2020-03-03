В Екатеринбурге завели дело из-за фальшивой прописки ребёнка для поступления в школу
- РИА Новости
Как сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, фигурантом дела стала женщина, устроившая свою дочь в школу №120 в Ленинском районе Екатеринбурга.
В ходе проверки выяснилось, что справка о регистрации ребёнка по адресу, прикреплённому к школе, фальшивая, а будущая первоклассница по данному адресу не зарегистрирована.
«Органом дознания возбуждено уголовное дело в отношении законного представителя ребёнка по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса России («Использование заведомо поддельного документа»)», — пояснила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
По данным ведомства, материалы в отношении человека, который передал матери девочки поддельную справку, выделены в отдельное производство.
В ноябре 2019 года в Федеральной нотариальной палате рассказали, что самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.