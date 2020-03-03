В Роспотребнадзоре призвали быть бдительными при оформлении кредита в салоне красоты

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать оформления кредита на дорогую косметику в салонах красоты.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства, специалисты рекомендуют не торопиться покупать косметические средства и не подписывать никаких документов, не прочитав их.

Эксперты также напоминают, что при подписании кредитного договора потребитель связывает себя обязательствами с банком и будет обязан погасить сумму кредита и уплатить проценты.

По данным Роспотребнадзора, в последнее время участились случаи оформления кредитов в салонах красоты на покупку дорогих косметических средств после проведения бесплатных процедур.

Ранее независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с появлением новых способов мошенничества с кредитами.