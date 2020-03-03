Снайперы ЗВО провели тренировку по точности стрельбы
- © Пресс-служба Западного военного округа
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
По данным ведомства, обозначенная цель не превышала по размерам пятирублёвую монету.
Тренировка по точности стрельбы из снайперских винтовок Драгунова прошла на полигоне Алабино в Московской области в рамках ротно-тактических учений с участием порядка 100 военнослужащих и 90 единиц вооружения.
Ранее портал «Крыминформ» передавал, что артиллеристы Черноморского флота провели стрельбы на побережье Кавказа.