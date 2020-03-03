Снайперы ЗВО провели тренировку по точности стрельбы

Снайперы гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили мишени размером с монету на расстоянии 800 метров.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

По данным ведомства, обозначенная цель не превышала по размерам пятирублёвую монету.

Тренировка по точности стрельбы из снайперских винтовок Драгунова прошла на полигоне Алабино в Московской области в рамках ротно-тактических учений с участием порядка 100 военнослужащих и 90 единиц вооружения.

Ранее портал «Крыминформ» передавал, что артиллеристы Черноморского флота провели стрельбы на побережье Кавказа.