Эксперт назвала способы сохранить свежесть срезанных цветов
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В беседе с радио Sputnik она отметила, что добавлять в воду аспирин неэффективно, а сахар, который является питательной средой для бактерий, может убить растение.
По её словам, лучший рецепт сохранения букета — это свежие цветы, чистая ваза, хорошая вода и косой срез стебля.
Специалист посоветовала добавлять в вазу с орхидеями небольшое количество алкоголя.
Также продлить жизнь цветам может минеральная газированная вода.
«В минералке есть углекислый газ, который при взаимодействии с растениями продлевает их жизнь. Можно добавлять минеральную воду вместо обычной из-под крана», — пояснила Валентина Сафронова.
Она подчеркнула, что нельзя держать цветы на сквозняке, возле батареи или рядом с фруктами.
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