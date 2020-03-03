Эксперт назвала способы сохранить свежесть срезанных цветов

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала рекомендации, как сохранить свежесть букета в домашних условиях.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что добавлять в воду аспирин неэффективно, а сахар, который является питательной средой для бактерий, может убить растение.

По её словам, лучший рецепт сохранения букета — это свежие цветы, чистая ваза, хорошая вода и косой срез стебля.

Специалист посоветовала добавлять в вазу с орхидеями небольшое количество алкоголя.

Также продлить жизнь цветам может минеральная газированная вода.

«В минералке есть углекислый газ, который при взаимодействии с растениями продлевает их жизнь. Можно добавлять минеральную воду вместо обычной из-под крана», — пояснила Валентина Сафронова.

Она подчеркнула, что нельзя держать цветы на сквозняке, возле батареи или рядом с фруктами.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о выставке тюльпанов, которая будет открыта в «Аптекарском огороде» до 15 марта.